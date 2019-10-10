Россия успешно вывела на орбиту спутник Eutelsat 5 West B

СЕГОДНЯ 12:19 2019-10-10T12:19:32+03:00

Этот пуск стал для России 19 в этом году

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В четверг, 10 октября, европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B успешно был выведен на расчетную орбиту. Аппарат был отправлен российским разгонным блоком «Бриз-М». Об этом сообщила компании International Launch Services (ILS).

«Подтверждено отделение Eutelsat 5 West B», - цитирует сообщение ILS сайт телеканала «Звезда».

Выведение спутника на орбиту поставило рекорд по длительности, оно продлилось 15 часов 54 минуты. Это время на 23 минуты дольше запусков спутников Inmarsat-5, состоявшихся в 2013 и 2015 годах.

Компания International Launch Services занимается коммерческими пусками ракет «Протон». Спутник Eutelsat 5 West B стал восьмым аппаратом, который был запущен ILS на «Протоне». Кроме того, это второй двойной запуск в практике ILS и первый двойной запуск с двумя коммерческими спутниками.

Добавим, что для России этот пуск стал уже 19 с начала текущего года. А для «Протон-М» — четвертым, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU