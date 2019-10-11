Назван продукт, снижающий риск развития сердечных заболеваний

СЕГОДНЯ 11:42 2019-10-11T11:42:23+03:00

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Употребление водорослей существенно снижает риск сердечных заболеваний. В частности, регулярное употребление ламинарии помогает от ишемических заболеваний, например, водоросли могут спасти от инфаркта миокарда. О этом рассказали ученые из японского Национального онкологического центра и Университета Цукуба.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие около 86 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет, проживающих в Японии. На протяжении 20 лет ученые анализировали рацион питания участников эксперимента и наблюдали за их состоянием здоровья.

По итогам наблюдений специалисты пришли к выводу, что белки и волокна, которые содержатся в водорослях, положительно влияют на здоровье. Например, клетчатка улучшает липидный обмен, а белки способствуют снижению кровяного давления. Кроем того, за все время эксперимента ишемическая болезнь развивать только у 1,2 тысячи человек из общего числа участников эксперимента, которые употребляли в пищу водоросли. Таким образом, число страдающих от болезней сердца составило всего 2%, передает сайт телеканала «Звезда».

Ученые добавили, что на здоровье влияет не только количество употребляемых водорослей, но и регулярность их добавления в пищу. Специалисты отмечают, что лучше всего употреблять водоросли ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU