После убийства школьницы в Саратове Госдума опубликовала опрос об отношении россиян к смертной казни

СЕГОДНЯ 22:38 2019-10-11T22:41:01+03:00

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Трагическая гибель девятилетней школьницы в Саратове заставила заговорить общество о введении в стране смертной казни. Лизу Киселеву искал с 9 октября практически весь город. Тысячи человек выходили вместе с волонтерами прочесывали местность, десятки раз участники поисков проходили по тому же маршруту, что утром в среду должна была пройти Лиза.

Люди до последнего не теряли надежду, но 11 октября объявили – Лиза мертва. Ребенка убили. Задержан подозреваемый, в послужном списке которого уже была ходка в тюрьмы за изнасилование, разбой. Михаил Туватин освобожден условно досрочно. Народ требовал устроить над ним самосуд. Вскоре появились предложения и даже требования вернуть смертную казнь в России. За ужесточение наказания за преступления, совершенные в отношении детей, выступила уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, а также депутаты Госдумы:

- Произошла страшная трагедия, убит ребёнок! (…) Заигрались в демократию и толерантность. Вернуть смертную казнь в Россию!» - написала на своей странице в Facebook депутат Ольга Алимова.

- Просьба правоохранителям - по максимальной строгости закона покарать убийцу, - написал в соцсетях депутат Николай Панков.

- Нервы у всех накалены до предела, эмоции зашкаливают - требуют вернуть смертную казнь, назначают виновного, постят фото сами не зная кого. Не надо! Серьезные решения только на спокойную голову, - пыталась успокоить коллег депутат Ольга Баталина.

В связи с общественным резонансов на официальной странице Госдумы в соцсетях запустили опрос, поддерживают ли россияне введение смертной казни. Около 79 процентов опрошенных (из 44 тысяч человек) ответили, что поддерживают.

Стоит ли возвращать в России смертную казнь.Опрос

ИСТОЧНИК KP.RU