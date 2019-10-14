2019-10-14T10:48:26+03:00
Общество

ВЦИОМ: 90 процентов россиян делают заготовки на зиму, потому что это «экономно и вкусно»

Из них 15 процентов закручивают банки «по привычке»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Заготовки на зим делают в основном женщиныЗаготовки на зим делают в основном женщиныФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Несмотря на доступные овощи и фрукты круглый год, россияне делают заготовки на зиму. Консервируют банки 90 процентов жителей страны. Такие результаты опроса приводят исследователи ВЦИОМ. Главная причина – «это вкусно и экономно». Так ответили 38 и 35 процентов опрошенных. Почти столько же (32 процента) уверены, что в магазинах продают суррогат и вообще овощи не такого качества, как на любимых грядках. Чтобы обезопасить себя и есть натуральное, россияне готовы тратить время за домашние заготовки.

Еще 23 процентам просто жалко выбрасывать урожай, поэтому приходится консервировать, чтобы сохранить. Примечательно, что тех, кто делает это «по привычке», оказалось больше чем тех, для кого «соленья – незаменимая часть рациона» - 15 процентов против 8.

- Домашними заготовками занимаются преимущественно женщины (69 процентов) и люди старшего возраста: 45-59 (62процентов) и от 60 лет (65процентов), - сказано в исследовании ВЦИОМ.

Доля тех, кто не закручивает банки на зиму, не превышает 15 процентов. Это в основном молодые люди 18-14 лет (27 процентов) и россияне с хорошим достатком (22 процента).

- Для россиян заготовки являются не просто способом ведения натурального хозяйства, а действительно сложившейся традицией, которая стала частью кулинарной культуры, -комментирует полученные в ходе опроса данные директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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