Александр МООР о ЧП в Боровской школе: «Не все педагоги адаптировались к новой реальности»

СЕГОДНЯ 16:00 2019-10-14T14:36:28+03:00

Увольнение из Боровской школы Тюменской области учителя ОБЖ Виктора Садлинского, который матерился на учеников 9 класса во время урока, вызвало жаркие споры в педагогическом сообществе

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Как избежать подобных инцидентов? Губернатор региона Александр Моор выступил за введение профильного спецкурса для педагогов и помощь медиаторов.

«Согласен с теми, кто говорит, что с детьми работать трудно, - отметил Александр Моор в Instagram. - Мир очень серьезно изменился с той поры, когда училось наше поколение. Многие родители не только не поддерживают авторитет школы в глазах ребенка, но и сами становятся источниками агрессии по отношению к преподавателям. Не все педагоги адаптировались к новой реальности. Думаю, будет правильно, если органы образования разработают специальный прикладной курс «Как педагогу работать с агрессией в школе».

Глава региона считает, что еще необходимо подумать над формой поддержки преподавателей, оказавшихся в конфликте. Учитель не должен оставаться один в трудной ситуации. Как минимум, он имеет право на оперативную консультацию конфликтолога, а в сложных случаях и на прямое участие медиаторов - посредников, помогающих примирению.

«Уверен, можно было избежать многих инцидентов, если бы преподаватель знал, что делать в кризисной ситуации: на что он, ученик, родитель, администрация школы имеют право, а на что нет, как устанавливать границы в отношениях и разрешать конфликты», - резюмировал глава региона.

Жители Тюменской области поддержали мнение губернатора.

«Применять насилие нельзя никогда и ни к кому, - отметила laraorlova8123 (орфография сохранена) . - Учителей нужно уважать - родители это к вам. Воспитывать у детей уважение к педагог у. А педагог воспитывать в себе железную стрессоустойчивость».

«Мое предложение, замените статью увольнения педагогу, хотя бы на собственное желание, не ломайте ему трудовую деятельность.А закон, защищающий детей от "насилия", породил вседозволенность и преступность в нашем обществе. Это что такое , родитель не имеет право наказать ребенка даже "УГЛОМ", он сразу идет или звонит в прокуратуру», - отметила Надежда Унжакова.

«У нас был соц.работник в школе по делам несовершеннолетних, и мы когда были пацанами боялись и одновременно уважали её, она была очень жестка к отморозкам и в то же время никогда не бросала своих учеников если дело доходило до милиции, прошло почти 20 лет, а я до сих пор её вспоминаю и желаю ей крепкого здоровья», - говорит Руслан Кенжаев.