2019-10-15T09:03:31+03:00
Общество

Соцстрах предупредил о мошенниках, действующих от имени фонда

Чтобы люди не попадались на уловку, были разработаны специальные правила
Елена АКИМОВА
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Мошенники наживаются на россиянах, предлагая им компенсации о имени соцстрахаМошенники наживаются на россиянах, предлагая им компенсации о имени соцстрахаФото: Анастасия Осипова
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В этом году мошенники нашли новое прикрытие, которое помогает им выманивать у жертв деньги. Они рассылают письма с сообщением о компенсации, которая положена от соцстраха.

Подписываются авторы обращений Федеральной службой социального страхования, Объединенным компенсационным фондом или даже Государственными услугами фонда социального страхования, но при этом никакого отношения к данным учреждениям не имеют. Зато россияне, видя слова социальный и государственный начинают доверять и предоставляют мошенникам свои данные.

Обычно в письме говорится, что всем гражданам бывшего СССР положены выплаты, для проверки суммы начислений нужно пройти по ссылке. В специальном окне предлагается ввести ФИО и дату рождения, после чего высвечивается сумма перечислений, как правило от 50 до 150 тысяч рублей.

Для того, чтобы получить ее, нужно зарегистрироваться за 320 рублей, подтвердить свою личность за 550 рублей и уплатить комиссию за перечисление – 1% от суммы. Естественно, когда вы пошлины внесены, «соцстрах» перестает выходить на связь, пишет газета "Известия".

В Фонде социального страхования подчеркивают, что никакого отношения к данным «письмам счастья» не имеют, а обо всех компенсациях сообщают иным путем.

Для всех, кто еще не попался на удочку мошенников, в учреждении составили памятку, как уберечь свои средства и нервы.

В первую очередь нужно проверить официальное название организации в подписи. Существует только Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ), остальные названия выдуманы.

В регионах к названию ФСС будут добавляться слова «Государственное учреждение — региональное отделение».

Проверить почтовый адрес, откуда пришло письмо. Сообщения от ФСС отправляются со служебных почтовых ящиков, адреса выглядят таким образом: m.morozov@fss.ru, а у представителя регионального отделения в адрес добавляется код субъекта федерации — например, d.dronova@r49.fss.ru.

Все сторонние адреса, вроде support@njyufp.applcom.ru – мошенничество.

Все госструктуры России имеют адреса в Рунете. Официальный сайт http://fss.ru. Для примера, Объединенный Компенсационный фонд (ОКФ), которым представляются мошенники, предлагает пройти на сайт http://gostmi.club — находится не в российском сегменте Сети.

Сайты региональных отделений ФСС всегда имеют в своей структуре коды: например, https://r03.fss.ru, а по Московской области — https://r50.fss.ru.

Перед тем, как указывать какие-то данные, стоит зайти на официальный сайт ведомства и посмотреть адреса региональных представительств.

Главное правило – госструктуры никогда не просят предоставить данные банковских карт (срок действия, CVC-код с обратной стороны карты и др.)

Если же поступает звонок от мошенников, где сообщается о различных компенсациях, то стоит сразу же прекратить разговор. И перезвонить на официальный номер ФСС в своем регионе, который можно найти на сайте ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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