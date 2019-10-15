2019-10-15T15:56:28+03:00
Политика

Борщ признали орудием российской пропаганды

Британские СМИ считают, что русский народ присвоил себе блюдо украинской кухни
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинцы считают борщ своим национальным блюдомУкраинцы считают борщ своим национальным блюдомФото: Ульяна СКОЙБЕДА
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Россия ввела весь мир в заблуждение, и теперь в большинстве стран считают, что борщ - это блюдо русской народной кухни. Во всяком случае такого мнения придерживаются британские СМИ.

Телекомпания BBC уверена, что на фоне всего вышесказанного борщ можно расценивать как средство российской военной пропаганды. В подтверждение своих слов автор статьи ссылается на пост в Twitter-аккаунте "Russia", который связан с министерством иностранных дел РФ. В публикации приводится рецепт борща - одного из самых известных и любимых блюд русской кухни, который стал ее символом.

"Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени", - говорится в материале британских журналистов.

Переполох вызвал вот этот твит на странице Russia

Переполох вызвал вот этот твит на странице Russia

По мнению аналитика по политическим и экономическим рискам Алекса Кокчарова, в данном случае речь идет об "очередной попытке культурной апроприации" со стороны Москвы.

Шеф-повар украинского ресторана Veselka в Нью-Йорке Олеся Лев считает, что все началось еще при Иосифе Сталине, который в 1930-х годах поручил разработать советскую национальную кухню и "Книгу о вкусной и здоровой пище". В издании были собраны рецепты блюд различных народов, проживавших на территории СССР, но весь остальной мир воспринимал их как часть русской кухни.

Сайт kp.ru писал, что об украинском происхождении борща знают преимущество жители стран СНГ, а остальной мир считает иначе. Самих украинцев такая несправедливость весьма беспокоит и вызывает ожесточенные дискуссии в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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