Низкие цены и не работающий сайт: В Госавтоинспекции рассказали, как распознать недобросовестные автошколы

СЕГОДНЯ 19:50 2019-10-15T17:25:40+03:00

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Собираясь сдавать на права, важно выбрать правильную автошколу: такую, где вас научат уверенно водить и грамотно подготовят к сдаче экзаменов в Госавтоинспекции МВД России. По каким критериям будущим водителям стоит выбирать учебное заведение, на радио «Комсомольская правда» рассказал заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Николай Гиляков. В эфире программы «Россия в движении» он встретился с ведущим Антоном Челышевым и президентом экспертного центра «Движение без опасности» Натальей Агре.

Какие признаки должны сразу насторожить будущих водителей и дать им понять, что в эту автошколу обращаться не стоит?

- Я бы начал с изучения этой образовательной организации на официальном сайте Госавтоинспекции, - советует Николай Гиляков. - Найти ее, посмотреть, какие программы данная организация реализует, какая у них учебно-материальная база – вся эта информация на официальном сайте нашего ведомства есть. Если адреса помещений и территорий, используемых автошколой для осуществления образовательной деятельности, не соответствуют указанным на сайте Госавтоинспекции в такую автошколу обращаться не стоит, об указанном несоответствии я бы рекомендовал проинформировать органы образования города или района. Кроме того, там в обязательном порядке есть адрес сайта самой образовательной организации. Соответственно, можно перейти на этот сайт. Как показывает практика, зачастую автошколы при проверке дают один сайт, который соответствует всем требованиям, где полностью вся организация разложена по пунктам. А после того, как получают заключение, они просто удаляют этот сайт и размещают в Интернете уже свои миникоммерческие сайты, на которых размещается уже абсолютно другая информация. Вот если вы зашли на официальный сайт Госавтоинспекции, нашли их сайт и, пытаетесь перейти по ссылке, а сайт не работает, то здесь стоит насторожиться.

Кроме того, будущих водителей должна отпугнуть слишком низкая цена обучения. Например, стоимость курса в 8 тысяч рублей — это явно неадекватная оплата, ниже существующих на рынке предложений.

- Средняя цена в регионах России составляет 25-30 тысяч. В Москве, соответственно, в среднем больше 40 тысяч рублей, - отмечает Николай Гиляков.

Также, на сайте Госавтоинспекции ежеквартально размещается информация о количестве и результатах проведенных экзаменов в каждой автошколе, осуществляющей образовательную деятельность на территории субъекта. Тем автошколам, выпускники которых имеют более высокий процент сдачи экзаменов с первого раза, доверять можно больше.

Если абитуриентам кажется, что в автошколе их плохо обучают, можно пожаловаться в Госавтоинспекцию на низкое качество образовательных услуг.

- С жалобой на предоставление образовательной услуги, не соответствующей установленным требованиям, необходимо обратиться в лицензирующий орган, департамент образования в субъекте или, соответственно, в прокуратуру, - рассказывает Николай Гиляков. - Какие меры они могут принять? Все меры у нас установлены законодательством, вплоть до отзыва лицензии. Совсем недавно был случай, если не ошибаюсь, в Оренбурге, когда выпускники одной автошколы обратились и в ГИБДД, и в лицензирующий орган, и в прокуратуру по поводу того, что автошкола им не предоставила того количества часов теории и количества часов вождения, которые были необходимы. После выездной проверки, в том числе и с участием представителей прокуратуры, к данной образовательной организации были предприняты меры административного характера, а учеников доучили.