Горняки Украины готовят всеукраинский протест шахтеров

СЕГОДНЯ 10:40 2019-10-16T10:40:52+03:00

В июне рабочие перекрыли трассу в двух местах. Фото: facebook.com/VolynetsMykhailo

Независимый профсоюз горняков незалежной сообщает, что некоторые работники отрасли не получают зарплаты в течение нескольких месяцев

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Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил о подготовке всеукраинского протеста горняков с требованием погасить задолженность по зарплате.

«Независимый профсоюз горняков Украины принял решение о подготовке к общему всеукраинскому протесту шахтеров», - написал он на своей странице в Facebook.

Волынец заявил, что новая власть, как и прежняя, «демонстрирует свою неспособность и непонимание» того, что на некоторых предприятиях работники не получают зарплату в течение нескольких месяцев. «Горняки долго не будут терпеть пренебрежительное отношение к себе», - заключил глава Независимого профсоюза горняков незалежной.

Напомним, что в июне с требованием погасить задолженность по зарплате шахтеры украинского государственного предприятия «Львовуголь» перекрыли трассу Львов - Рава – Русская. Тогда Волынец сообщил, что Львовской области задолженность составила 400 миллионов гривен (около 15 миллионов долларов), а для всей Украины - свыше миллиарда гривен (около 37,6 млн долларов).

ИСТОЧНИК KP.RU