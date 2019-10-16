Росавиация выдала S7 разрешение на полеты в Грузию

СЕГОДНЯ 18:14 2019-10-16T18:14:25+03:00

В Росавиации пояснили — разрешение не означает факта начала полетов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самолеты будут летать 7 раз в неделю

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Перелеты самолетов между Москвой и Тбилиси прекратил президент Владимир Путин. Случилось это после нападения грузинских радикалов на российских депутатов Госдумы. Тогда Сергей Гаврилов сел на кресло главы парламента Грузии. На улицах пошли антироссийские митинги.

16 октября компания «Сибирь» (S7) получила разрешение от Росавиации на перелеты в Грузию. Документ размешен на сайте агенства. Самолеты будут ходить 7 раз в неделю из Москвы в город Кутаиси. Оттуда чуть больше 200 километров до Тбилиси.

Как пояснили журналистам представители компании S7, допуск на полеты получен авиакомпанией «Сибирь» вместо авиакомпании «Глобус» в рамках их объединения. В Росавиации пояснили — разрешение не означает факта начала полетов. Придется дождаться специального приказа от руководства страны.

ИСТОЧНИК KP.RU