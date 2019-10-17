В Госавтоинспекции прокомментировали инициативу губернатора Мурманской области ездить зимой по снежному накату

СЕГОДНЯ 11:59 2019-10-17T12:01:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Главный плюс, по мнению Олега Понарьина, в том, что снежный накат защищает дорожное полотно, особенно в условиях отсутствия постоянного «перехода через ноль», когда столбик термометра в течение короткого времени несколько раз перемещается из зоны плюсовых значений в минусовую и обратно. Однако в вопросах зимней эксплуатации дорог на первом месте должна стоять сохранность не асфальта, а жизней людей, напомнил Олег Понарьин

«Нам часто приводят в пример наших северных соседей, скандинавские страны, которые давно используют эту технологию. Мы подробно изучили их опыт и выяснили, что не все так однозначно. Во-первых, помимо укатки снега на получившейся «корке» нужно сделать борозды, на которые будет насыпаться гранитная крошка, которая, в свою очередь, и обеспечивает нужную степень сцепления протектора автомобильной шины с поверхностью дороги. То есть, мы имеем дело с серьезной технологией, и опыт экспериментального использования снежного наката на отдельных дорогах в Мурманской и Вологодской областях, проходивший несколько лет назад, нас не убедил в том, что мы этими технологиями уже овладели», - сказал заместитель руководителя российской Госавтоинспекции в интервью КП.

Олег Понарьин уточнил, что Госавтоинспекция поддерживает инициативу по пересмотру ряда нормативов по содержанию автомобильных дорог, в том числе в сложных климатических условиях, за Полярным кругом, но только при условии разработки новых четких регламентов и нормативов содержания таких дорог.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис, выступая на пленарном заседании Форума «Дорога-2019», предложил разрешить северным регионам ездить зимой в городах на дорогах из укатанного снега, потому что попытки очистить снег «до асфальта» заканчиваются либо тем, что плохо чистят, либо тем что вместе со снежно-ледяной коркой «снимается» и верхний слой асфальтобетонного покрытия.