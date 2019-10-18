2019-10-18T10:37:45+03:00
Происшествия

Высокопоставленных полицейских из отдела «Дорогомилово» задержали за взятки

Не исключено, что ниточки приведут следователей в окружное УВД
Елена АКИМОВА
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В ОВД "Доргомилово" в Москве прошли задержанияВ ОВД "Доргомилово" в Москве прошли задержанияФото: Олег ЗОЛОТО
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В отделе полиции «Дорогомилово» прошла спецоперация, в результате в протоколах появилось имя начальника ОВД и его заместителя. И занесли их туда в качестве подозреваемых в коррупционном преступлении.

По версии следствия, начальник полиции и начальник уголовного розыска получили 3,5 миллиона рублей. От кого и за что пока следователи предпочитают не сообщать, ссылаясь на тайну следствия.

Тем не менее, известно, что на этом задержания могут не ограничиться. Сейчас проверяют все связи силовиков и некоторые ниточки ведут к вышестоящему руководству в УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве. Не исключено, что волна арестов может пройти и там.

Пока в пресс-центре столичной полиции подтвердили сам факт задержаний, сообщает телеканал "360".

- 17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска, — уточнили в пресс-центре ГУ МВД России по городу Москве.

В телеграмм-каналах сообщается, что силовики причастны к аферам с недвижимостью на своем участке. ОВД «Дорогомилово» отвечает за территорию Кутузовского проспекта в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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