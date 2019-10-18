2019-10-18T14:24:10+03:00
Политика

«Единая Россия» стремится к личной скромности

Комиссия по этике призывает однопартийцев к сдержанности в публичном поведении
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Члены «Единой России» неоднократно становились героями скандалов, выступая с заявлениями сомнительного содержания. В результате руководство партии выступило с публичным заявлением. Комиссия по этике указала депутатам на необходимость руководствоваться в своей деятельности этическими нормами партии.

«В последнее время отмечен целый ряд случаев, когда наши коллеги используют сомнительные информационные поводы для личного пиара и становятся объектом насмешек в публичном пространстве. Это вредит не только им самим, но и негативно влияет на образ партии в целом, - пояснил ответственный секретарь комиссии, заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко. - Поэтому комиссия «Единой России» по этике призывает коллег соблюдать этические нормы, которые прописаны в Уставе Партии, и придерживаться принципа личной скромности».

Отметим, что данное решение будет доведено до всех секретарей региональных отделений «Единой России».

«Наша цель не наказать кого-либо, решение носит профилактический характер», - отметил заместитель председателя комиссии, депутат Госдумы Василий Пискарев.

Напомним, в конце 2018 года «Единая Россия» утвердила кодекс этики для членов партии. Всего для единороссов были разработаны семь основных «заповедей». Так, член партии должен проявлять уважение к проблемам людей, быть нетерпимым к ущемлению прав и свобод человека, а также к попыткам пересмотра истории России. Представитель партии также должен быть скромным, обязан выполнять взятые на себя обязательства, публично защищать свои честь и достоинство и, наконец, открыто отстаивать свою позицию.

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@TrueKPRU
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