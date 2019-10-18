2019-10-18T17:20:19+03:00
В мире

Кейт Миддлтон сравнили с принцессой Жасмин из сказки

Во время визита в Пакистан королевская особа примерила шальвар-камиз
Елена АКИМОВА
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Кейт Миддлтон сравнили с принцессой Жасмин из сказки про "Алладина" . ФОТО: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/Кейт Миддлтон сравнили с принцессой Жасмин из сказки про "Алладина" . ФОТО: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/
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Принц Уильям вместе с супругой Кейт Миддлтон находятся с визитом в Пакистане. Представители королевского дома Великобритании успели провести много встречи, посетили местную школу и заглянули в мечеть Бадшахи в городе Лахор.

Маршрут супругов проложен по следам путешествия принцессы Дианы, она побывала в Пакистане в 1996 году. Теперь герцог и герцогиня Кембриджские отдают дань ее памяти.

Во время визита в небольшой городок Лахор Кейт Миддлтон облачилась в традиционный местный наряд шальвар-камиз. Одежда была выполнена известный дизайнером.

Возле храма герцогиня и многодетная мама сняла обувь и осталась в бирюзовых брюках и шифоновой тунике, украшенных золотой окантовкой. Волосы она спрятала под расшитым платком и только после этого позволила себе переступить порог священного места.

Снимок Кейт Миддлтон, облаченной в восточный наряд, появился в соцсети и пользователи не могли не отметить, что супруга принца очень похожа на сказочную принцессу Жасмин из мультфильма «Алладин».

Подписчики со всего мира не смогли сдержаться и оставили комплименты в адрес герцогини на разных языках.

«Какое великолепие!»

kensingtonroyalkensingtonroyal
Кейт Миддлтон сравнили с принцессой Жасмин из сказки
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«Сказочно!» — восхищались фолловеры.

Кстати, возвращаясь из Лахора в Исмаламад, самолёт, на борту которого находился принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, не смог приземлиться из-за сильного шторма. Пилот дважды пытался посадить лайнер, а потом принял решение вернуться в аэропорт вылета, сообщает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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