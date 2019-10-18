2019-10-18T17:45:31+03:00
Происшествия

Подполковников из ОВД "Дорогомилово" задержали за взятку в 12 миллионов от адвоката

Правозащитник обратился к ним за помощью, но после решил, что с него вымогают деньги
Елена АКИМОВА
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Стали известны новые подробности задержания полицейских из ОВД ДорогомиловоСтали известны новые подробности задержания полицейских из ОВД ДорогомиловоФото: Александр ГЛУЗ
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Высокопоставленных полицейских из столичного ОМВД по району Дорогомилово задержали 17 октября. Изначально сообщалось, что причиной ареста стала взятка в 3,5 миллиона рублей, теперь же сумма возросла до 12 миллионов.

Под следствием оказались заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово, начальник полиции подполковник Дмитрий Смирнов и его зам - начальник отдела уголовного розыска подполковник Сергей Устинов.

По данным источника, трех месяцев назад к стражам порядка обратился за помощью адвокат. У защитника вышел конфликт с родственниками клиента, который получил обвинительный приговор. Юрист обещал, что его доверитель останется на свободе и попросил крупную сумму денег на решение вопроса с судьей, но все пошло по иному сценарию. Подсудимый отправился отбывать наказание, а на адвоката поступило заявление в УВД.

Юрист пытался найти выходы, чтобы избежать проблем с законом и судьба свела его с руководителями ОМВД «Дорогомилово». Полицейские запросили за помощь 12 миллионов рублей и во время передачи первой части суммы были задержаны.

- Адвокат рассудил, что связался с вымогателями и просигнализировал в УСБ и ФСБ. Юристу выдали «куклы», которые он вручил подполковникам, - сообщил источник mk.ru.

Подозреваемые пытались переложить свою вину на коллегу из УВД, который проводил проверку в отношении юриста. Мол, это он требовал денег за решение вопроса, в задержанные только посредники.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве пояснили, что в случае подтверждения вины задержанные полицейские будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут заслуженное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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