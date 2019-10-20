В Гидрометцентре рассказали, сколько продлится аномально теплая погода

СЕГОДНЯ 08:31 2019-10-20T08:34:58+03:00

Температурные показатели октября в 2019 году превышают средние значения на 7-8 градусов

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Погода в октябре в центральной России бьет рекорды – температура выше нормы на 7-8 градусов. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил корреспондентам «Российской газеты», что причина – в антициклоне, куда идет заток воздуха с юга, юго-запада и юго-востока. Из-за того, что «циклон высокий», погода в течение длительного времени остается без изменений, жителей центральных регионов России «балует» солнце. Также такой циклон характеризуется отсутствием сильного ветра.

Пока циклон сохраняется на этой территории, изменений не будет.

- До вторника погода в центре европейской части России будет превышать октябрьскую норму на 7-8 градусов. Затем немного понизится, - рассказал эксперт.

Понижение температуры будет незначительным. Вся предстоящая неделя будет теплой (от +11 до +16 градусов) и не дождливой.

Удивляют синоптиков особенно ночные температуры. Ночью ожидается устойчивый «плюс» - до +10 градусов. В Гидрометцентре говорят, что такая температуры больше характерна для весны. Это метеорологи связывают с глобальными изменениями климата. В прошлом году осень была еще теплее – до23 сентября стояла летняя жара.

ИСТОЧНИК KP.RU