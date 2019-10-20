Мотоблогер из Украины разбилась в ДТП
В Киеве разбилась популярная блогер из Украины Елена Кузавини. В инстаграм на нее подписано около 75 тысяч человек, в основном Елена делилась фотографиями своего главного увлечения – мотоциклами. Женщина-байкер размещала фото и видео на своем двухколесном BMW. На нем она попала в аварию на Гостомельской трассе.
В воскресенье 20 октября пресс-служа полиции Киева сообщила, что женщина-водитель мотоцикла врезалась в автомобиль Volkswagen. По предварительным данным иномарка выезжала с обочины, точные причины аварии установят следователи-криминалисты.
- Водителей транспортных средств доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Врачи диагностировали у водителя легковушки сотрясение головного мозга. 41-летняя водитель мотоцикла от полученных травм скончалась в больнице, - приводит сообщение киевской полиции « Интерфакс-Украина».
Друзья байкера приехали на место ЧП сразу после того, как стало известно о случившемся. Известно о стычке с полицией.
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU