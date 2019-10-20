2019-10-20T14:31:06+03:00
В мире

Мотоблогер из Украины разбилась в ДТП

С места аварии Елену Кузавини доставили в больницу, но спасти серьезно раненую женщину медики не смогли
Юлия САЛЬНИКОВА
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Елене был 41 годЕлене был 41 годФото: Instagram.com
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В Киеве разбилась популярная блогер из Украины Елена Кузавини. В инстаграм на нее подписано около 75 тысяч человек, в основном Елена делилась фотографиями своего главного увлечения – мотоциклами. Женщина-байкер размещала фото и видео на своем двухколесном BMW. На нем она попала в аварию на Гостомельской трассе.

В воскресенье 20 октября пресс-служа полиции Киева сообщила, что женщина-водитель мотоцикла врезалась в автомобиль Volkswagen. По предварительным данным иномарка выезжала с обочины, точные причины аварии установят следователи-криминалисты.

- Водителей транспортных средств доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Врачи диагностировали у водителя легковушки сотрясение головного мозга. 41-летняя водитель мотоцикла от полученных травм скончалась в больнице, - приводит сообщение киевской полиции « Интерфакс-Украина».

Друзья байкера приехали на место ЧП сразу после того, как стало известно о случившемся. Известно о стычке с полицией.

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП.

kuzavinikuzavini
Мотоблогер из Украины разбилась в ДТП
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ИСТОЧНИК KP.RU

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