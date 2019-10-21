2019-10-21T02:04:47+03:00
Политика

США проявили заинтересованность в сохранении Договора по открытому небу

Из 38 запланированных полетов американцы заявили 21
Мария ИГНАТЬЕВА
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США проявили заинтересованность в сохранении Договора по открытому небуСША проявили заинтересованность в сохранении Договора по открытому небуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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США проявили свою заинтересованность в продлении Договора по открытому небу. К такому выводу пришел начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Минобороны РФ Сергей Рыжков. В разговоре с изданием «Красная звезда» он рассказал, что в предстоящем году американцы заявили 21 из 38 запланированных полетов.

- Из общего числа 38 запланированных на 2020 год наблюдательных полетов над Россией США заявили 21 полет. В 2017 и 2018 годах Штаты провели над нами по 16 наблюдательных полетов. Таким образом, очевидно, что американские военные в ДОН заинтересованы, - отметил Рыжков.

Примечательно, что на этой неделе военные из РФ выполнят наблюдательный полет над территорией США в рамках договора. Его совершит самолет Ту-154МЛК-1. Запланирован полет в период с 21 по 26 октября с аэродрома Грейт-Фолс в Монтане. Максимальная дальность полета составит 5,13 тысяч километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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