Российское постпредство посоветовало НАТО купить учебники вместо зимних камуфляжей и обмундирования
Постпредство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу вместо зимних камуфляжей и обмундирования для проведения операций при температуре - 40 градусов закупить учебники про истории. Почитать, к примеру, про битву за Сталинград.
- Агентство НАТО по закупкам заказало зимние камуфляжи и обмундирование для холодной погоды для зимних операций при -40°C. Чтобы доказать чисто оборонительное военное планирование НАТО? Может быть, стоит закупить книги по истории про Вторую мировую войну, например про Сталинград?, - задаются вопросами в постпредстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU