Forbes назвал самых влиятельных лиц киберспорта в России
Журнал Forbes составил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве. В список вошли 15 человек - игроки, владельцы команд, комментаторы и бизнесмены.
Первое место занял 20-летний Роман Ramzes Кушнарев из Новокузнецка, который выступает на турнирах по Dota 2 за известную американскую команду Evil Geniuses. Следом за ним идет один из сильнейших игроков в Counter-Strike, киевлянин Александр S1mple Костылев. Замыкает тройку лидеров рейтинга Forbes киберспортивный комментатор, сооснователь украинской студии Maincast Виталий V1lat Волочай.
На четвертой позиции расположился основатель Na'Vi и DreamTeam Александр Кохановский, а на пятой - российский бизнесмен и миллиардер Алишер Усманов, который владеет киберспортивным холдингом ESForce.
Полный рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта:
1. Игрок в Dota 2 Роман Ramzes Кушнарев;
2. Игрок в Counter-Strike: Global Offensive Александр S1mple Костылев;
3. Комментатор, сооснователь студии Maincast Виталий V1lat Волочай;
4. Основатель Na'Vi Александр Кохановский;
5. Владелец холдинга ESForce, бизнесмен Алишер Усманов;
6. Генеральный менеджер команды Virtus.pro Роман Дворянкин;
7. Сооснователь ESforce Антон Черепенников;
8. Капитан состава Na'Vi по CS:GO Даниил Zeus Тесленко;
9. Капитан Virtus.pro по Dota 2 Алексей Solo Березин;
10. Гендиректор холдинга Winstrike Ярослав Комков;
11. Основатель компании-организатора киберспортивных турниров Starladder Роман Романцов;
12. Экс-звезда Na'Vi Данил Dendi Ишутин;
13. Блогер Мария Mrs. Marple Ермолина;
14. Гендиректор Na'Vi Евгений Золотарев;
15. Руководитель киберспортивного подразделения МТС Ирина Семенова.
ИСТОЧНИК KP.RU