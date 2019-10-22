2019-10-22T12:45:18+03:00
Киберспорт в России и мире

Forbes назвал самых влиятельных лиц киберспорта в России

В рейтинг вошли игроки, комментаторы и бизнесмены
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Роман КушнаревРоман КушнаревФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Журнал Forbes составил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве. В список вошли 15 человек - игроки, владельцы команд, комментаторы и бизнесмены.

Первое место занял 20-летний Роман Ramzes Кушнарев из Новокузнецка, который выступает на турнирах по Dota 2 за известную американскую команду Evil Geniuses. Следом за ним идет один из сильнейших игроков в Counter-Strike, киевлянин Александр S1mple Костылев. Замыкает тройку лидеров рейтинга Forbes киберспортивный комментатор, сооснователь украинской студии Maincast Виталий V1lat Волочай.

На четвертой позиции расположился основатель Na'Vi и DreamTeam Александр Кохановский, а на пятой - российский бизнесмен и миллиардер Алишер Усманов, который владеет киберспортивным холдингом ESForce.

Полный рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта:

1. Игрок в Dota 2 Роман Ramzes Кушнарев;

2. Игрок в Counter-Strike: Global Offensive Александр S1mple Костылев;

3. Комментатор, сооснователь студии Maincast Виталий V1lat Волочай;

4. Основатель Na'Vi Александр Кохановский;

5. Владелец холдинга ESForce, бизнесмен Алишер Усманов;

6. Генеральный менеджер команды Virtus.pro Роман Дворянкин;

7. Сооснователь ESforce Антон Черепенников;

8. Капитан состава Na'Vi по CS:GO Даниил Zeus Тесленко;

9. Капитан Virtus.pro по Dota 2 Алексей Solo Березин;

10. Гендиректор холдинга Winstrike Ярослав Комков;

11. Основатель компании-организатора киберспортивных турниров Starladder Роман Романцов;

12. Экс-звезда Na'Vi Данил Dendi Ишутин;

13. Блогер Мария Mrs. Marple Ермолина;

14. Гендиректор Na'Vi Евгений Золотарев;

15. Руководитель киберспортивного подразделения МТС Ирина Семенова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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