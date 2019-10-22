2019-10-22T15:06:55+03:00
Общество

Врач рассказал, чем опасен аспирин для детей

Специалист не рекомендует давать лекарство детям до 12 лет
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Детям до 12 лет не рекомендуюсь сбивать температуру аспириномДетям до 12 лет не рекомендуюсь сбивать температуру аспириномФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Прием аспирина для детей до 12 лет противопоказан не только во время гриппа, но и при любом другом заболевании. Снижать температуру именно этим лекарством не рекомендуется, сообщила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«Прием аспирина детям противопоказан. Неважно - при гриппе, или при любой другой температуре. Это никак не связано именно с гриппом», - цитирует медика сайт телеканала «Звезда».

Специалист напомнила, что при сочетании вирусной инфекции и ацетилсалициловой кислоты, которая входит в состав аспирина, у ребенка может развиться редкое, но очень опасное заболевание - синдром Рея. Если не диагностировать этот недуг вовремя, то на поздней стадии оно может привести к гибели.

«При синдроме Рея повреждается печень. Причем это повреждение необычно протекает. И никто не ожидает, что у ребенка может такое быть. Поэтому не сразу догадываются проверять печень», - добавила Ярцева.

Кроме того медик добавила, что любое лекарство опасно для человека любого возраста, если оно используется не по назначению. Именно поэтому препараты следует принимать в терапевтических дозировках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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