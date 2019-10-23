2019-10-23T12:00:32+03:00
Умные вещи

Названы самые эффективные способы защиты от кибермошенничества

Эксперты прокомментировали самые распространенные преступные схемы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Эксперты рассказала, как защититься от кибермошенниковЭксперты рассказала, как защититься от кибермошенниковФото: REUTERS
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Способ кражи денег с использованием программ удаленного доступа на мобильном телефоне — довольно старая схема мошенников. Об этом рассказал специалист по кибербезопасности Андрей Масалович, кроме того он дал несколько советов, как защитить себя от краж.

«Не ставьте незнакомые приложения, не переходите по незнакомым ссылкам, не совершайте действий по звонкам незнакомых людей. Половина нашей безопасности — это цифровая гигиена. Это не сложнее, чем помыть руки или почистить зубы», — цитирует эксперта RT.

Кроме того Масалович порекомендовал поговорить с банковским сотрудником и ограничить возможность управления средствами с телефона.

В то же время президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская предложила еще один способ защиты от мошенничества. По ее мнению, лучше хранить сбережения сразу на нескольких счетах.

«Крупные деньги и те денежные средства, которые идут на ежедневные расходы, надо хранить отдельно. Для небольших платежей можно завести специальную карту, на нее положить сумму, потеря которой не будет для вас критичной. А основные средства хранить отдельно, чтобы к ним не было доступа через различные порталы», - цитирует специалиста ИА НСН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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