В Москве обстреляли машину рэпера из Black Star

СЕГОДНЯ 15:36 2019-10-23T15:36:43+03:00

Pabl.A и его девушка не пострадали

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Машину артиста лейбла Black Star, репера Александра Павлова, известного под ником Pabl.A, обстреляли неизвестные.

Как сообщает телеканал «Звезда», все произошло на улице Ивана Франко через несколько минут после того, как певец и его девушка выехали из дома.

Пули пробили боковое стекло автомобиля со стороны водителя. Несмотря на то, что Pabl.A в этот момент находился за рулем машины, он не пострадал. Девушка репера сидела на переднем пассажирском месте. Она также не пострадала.

Рэпер написал заявление в полицию, ведется следствие.

Однако артист сообщил, что он не сразу понял, что произошло, и не успел рассмотреть лица нападавшего. Pabl.A также не знает, кому это быть выгодно.

Отметим, что пять лет назад репер лишился ног после страшной автомобильной аварии.

Напомним, в сентябре ограбили ресторан Тимати «Black Star Burger» на Новом Арбате на 120 000 рублей. Злоумышленники представились it-специалистами, попросили снять деньги с кассы и перевести на номер.

ИСТОЧНИК KP.RU