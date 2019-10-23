Коннор МакГрегор дал прогноз на бой Хабиба с Фергюсоном
Официальной даты поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном еще не назначено, но это не мешает мировой общественности делать прогнозы по поводу предстоящего боя.
В частности ирландский боец в легком весе Коннор МакГрегор, дравшийся с Хабибом в прошлом году и проигравший ему в 4 ударе удушающим приемом, предположил, что следующего соперника Хабиба, Тони Фергюсона, ждет та же печальная судьба.
"Сложный выбор. Но если честно, я думаю, Хабиб победит его. Хотя Тони – отличный боец, он падает, поднимается, бьёт заново и никогда не устаёт. Но я выбираю Хабиба", – приводит Спорт-Экспресс слова МакГрегора, сказанные им во вторник на пресс-конференции в Киеве.
После боя Нурмагомедова с Фергюсоном, который должен пройти весной, вне зависимости от результата, МакГрегор желает провести бой-ревашн с дагестанским бойцом.
"Люди переоценивают его борьбу и недооценивают его удары. На это мы обратим внимание, когда зайдёт речь о реванше. Я выиграл третий раунд, но было поздно. Но мне нужно много чего улучшить, чтобы его победить. Когда я тогда ушёл с арены, я посмотрел бой несколько раз, анализировал. Думал, что мы не так делали в тренировочном лагере, что пошло не так. Мы вернёмся к этому вопросу рано или поздно", – полагает МакГрегор.
Перед своим приездом в Москву на конференцию, назначенным на 24 октября, Коннор написал в Твиттере Хабибу «Встретимся в Москве», намекая что бой-реванш хотел бы провести именно там.
ИСТОЧНИК KP.RU