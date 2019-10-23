2019-10-23T16:49:26+03:00
Общество

Член ОП призвал отключать свет, газ и воду должникам

По мнению Игоря Шпектора, полностью людей освободить от платежей нереально, но льготы должны быть
Елена АКИМОВА
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В Общественной палате поддерживают меру с отключением коммунальных ресурсов для должниковВ Общественной палате поддерживают меру с отключением коммунальных ресурсов для должниковФото: Олег УКЛАДОВ
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В Госдуме рассматривают предложение запретить отключать людям, имеющим долги по коммуналке, электричество, воду, отопление. По мнению главы Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектора – подобный шаг привет к банкротству отрасли.

Нельзя допустить, чтобы люди пользовались услугами, но не платили за них.

- Если человек использует газ и не оплачивает, значит, ему надо отключить газ. Если человек потребляет воду и не оплачивает, значит, надо отключить воду, - рассуждает общественник.

Нужно бороться не за запреты, а за льготы для нуждающейся категории населения. Если платежи составляют 22% от душевого дохода, то нужно опускать этот уровень до 15% или 10%, уверен эксперт.

- Полностью отказаться от платежей невозможно. Тогда можно зайти в магазин, взять себе банку консервов, потому что голоден. Или взять себе свитер, потому что холодно, - комментирует ИА «НСН» Шпектор.

Все разваливающиеся коммунальные предприятия – это как раз подтверждение тому, что нельзя занижать тарифы и, тем более, вводить неоплату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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