В Росатоме прокомментировали заявление Greenpeace о ввозе в Россию радиоактивных отходов
В структуре уточнили, что РФ принимает обедненный уран для получения обогащенного
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В Росатоме отреагировали на заявление Greenpeace о поставках Германии в Россию радиоактивных отходов. В структуре назвали эти сведения дезинформацией, объяснив, что на переработку завозится сырье, у которого радиоактивность и токсичность меньше.
- Заявления Greenpeace о ввозе радиоактивных отходов из Германии абсолютно не соответствуют действительности и являются дезинформацией. Речь не идет о ввозе в Россию радиоактивных отходов, - подчеркнули в разговоре с ТАСС в структуре.
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ИСТОЧНИК KP.RU