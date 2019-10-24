2019-10-24T00:37:43+03:00
Общество

В Росатоме прокомментировали заявление Greenpeace о ввозе в Россию радиоактивных отходов

В структуре уточнили, что РФ принимает обедненный уран для получения обогащенного
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Росатоме отреагировали на заявление Greenpeace о поставках Германии в Россию радиоактивных отходов. В структуре назвали эти сведения дезинформацией, объяснив, что на переработку завозится сырье, у которого радиоактивность и токсичность меньше.

- Заявления Greenpeace о ввозе радиоактивных отходов из Германии абсолютно не соответствуют действительности и являются дезинформацией. Речь не идет о ввозе в Россию радиоактивных отходов, - подчеркнули в разговоре с ТАСС в структуре.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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