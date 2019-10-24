2019-10-24T06:50:58+03:00
Происшествия

В результате крушения легкомоторного самолета в Мексике погибли пять человек

Предположительно, самолет следовал в Акапулько из штата Дуранго
Мария ИГНАТЬЕВА
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В результате крушения легкомоторного самолета в Мексике погибли пять человекВ результате крушения легкомоторного самолета в Мексике погибли пять человекФото: REUTERS
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В Мексике авиакатастрофа унесла жизни как минимум пятерых человек. На западе страны в штате Мичоакан разбился легкомоторный самолет Cessna. Точное число жертв не называется.

- По предварительным данным, авиационное происшествие унесло жизни пяти человек, - сообщила генеральная прокуратура региона в своем аккаунте в Twitter.

Отмечается, что трагедия произошла в районе Лас-Хунтас в муниципалитете Мадеро. По предварительным данным, легкомоторное воздушное судно следовало из штата Дуранго в Акапулько штата Герреро. Что стало причиной крушения самолета неизвестно. Региональная прокуратура только приступила к расследованию случившегося.

Напомним, сайт kp.ru писал, что в небе над Техасом столкнулись два небольших вертолета модели Robinson R22. В результате происшествия погибли два человека

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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