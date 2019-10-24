2019-10-24T16:47:21+03:00
Спорт

Тренер сборной по пляжному футболу рассказал, чем команда удивит на ЧМ в Парагвае

Команда Михаила Лихачева уже дошла до финала Всемирных пляжных игр
Елена АКИМОВА
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Скоро сборная России по пляжному футболу примет участие в ЧМ в Парагвае ФОТО: https://rfs.ruСкоро сборная России по пляжному футболу примет участие в ЧМ в Парагвае ФОТО: https://rfs.ru
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В конце ноября российская сборная по пляжному футболу поборется за победу на чемпионате мира в Парагвае. Шансы велики, уверены эксперты. Команда Михаила Лихачёва уже дошла до финала Всемирных пляжных игр в Катаре, где уступила Бразилии. Главный тренер сборной поделился тонкостями подготовки к будущему соревнованию.

Второе место своих подопечных он называл успешным результатом и большим достижением. Не хватило совсем немного сил и работы над тактическими просчетами, именно это нужно исправить к главной игре года.

Наша команда уже была в Парагвае и знает, что нужно учитывать погодные условия.

- Хозяева нас сразу предупредили, что в конце ноября ожидается невыносимая жара. Учитывая, что первые два матча мы сыграем в 16 часов, то это создаёт дополнительные трудности при подготовке к турниру, - комментирует RT Михаил Лихачев.

Он так же отметил, что настрой у сборной победный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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