Тренер сборной по пляжному футболу рассказал, чем команда удивит на ЧМ в Парагвае
В конце ноября российская сборная по пляжному футболу поборется за победу на чемпионате мира в Парагвае. Шансы велики, уверены эксперты. Команда Михаила Лихачёва уже дошла до финала Всемирных пляжных игр в Катаре, где уступила Бразилии. Главный тренер сборной поделился тонкостями подготовки к будущему соревнованию.
Второе место своих подопечных он называл успешным результатом и большим достижением. Не хватило совсем немного сил и работы над тактическими просчетами, именно это нужно исправить к главной игре года.
Наша команда уже была в Парагвае и знает, что нужно учитывать погодные условия.
- Хозяева нас сразу предупредили, что в конце ноября ожидается невыносимая жара. Учитывая, что первые два матча мы сыграем в 16 часов, то это создаёт дополнительные трудности при подготовке к турниру, - комментирует RT Михаил Лихачев.
Он так же отметил, что настрой у сборной победный.
ИСТОЧНИК KP.RU