2019-10-24T17:08:11+03:00
Общество

Кандидатов в космонавты предлагают проверять на полиграфе

Это поможет выявить скрытых алкоголиков и любителей азартных игр
Елена АКИМОВА
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Кандидатов в космонавты предлагают проверять на детекторе лжиКандидатов в космонавты предлагают проверять на детекторе лжиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Кандидатов в космонавты предлагают проверять на полиграфе. Такая мера позволит точно знать, что среди российских членов экипажа нет алкоголиков, любителей азартных игр и людей с психологическими отклонениями.

Помимо информации, которую могут скрыть будущие космонавты, чтобы не портить себе репутацию, удастся получить сведения о мотивации претендента.

- Данный способ станет надежным методом выявления неблагоприятных факторов в биографии испытуемых, профилактики девиантного и нелояльного поведения, повышения надежности персонала, — говорится в тексте предложения.

Учитывая все возможные методы выявления тайных мотивов и проблем человека, данный является наиболее точным. К тому же не потребуется разрабатывать новое оборудование. Процедура тестирования проста и может быстро применяться, отсеивая неподходящих претендент.

Тем не менее, эксперты призывают не считать сведения, полученные на полиграфе, исчерпывающими для принятия решения. Эти данные нужно анализировать вкупе с другими тестами и показателями кандидата, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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