На Украине собираются продавать демонтированные и «декоммунизированные» памятники Ленину

СЕГОДНЯ 19:13 2019-10-24T19:13:41+03:00

Изменить размер текста: A A

На Украине владельцам демонтированных памятников Владимиру Ленину предложили заработать деньги на их продаже. С таким предложением выступило Украинское государственное предприятие СЕТАМ (система электронных торгов арестованным имуществом), которое готово предоставить площадку для электронных торгов.

«СЕТАМ разыскивает демонтированные и декоммунизированные памятники В. И. Ленину. Продадим и заработаем для вас деньги!», - сообщает СЕТАМ на своей странице в Facebook.

В своем сообщении предприятие отмечает, что «последние два Ленина ушли с молотка с существенным повышением цены». Так один из монументов даже помог выплатить заработную плату работниками коммунального предприятия. Тогда демонтированный памятник Ленина купили за 500 тысяч гривен (20 тысяч долларов).

Напомним, накануне, на базе отдыха у берега Днепра в Запорожье памятник Ленину переделали в бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Теперь Ильич — Петр Алексеевич стоит в расшитой жилетке с трезубцем на лацкане.

ИСТОЧНИК KP.RU