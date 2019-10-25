В бундестаге предлагают организовать вывод войск НАТО из страны

СЕГОДНЯ 11:25 2019-10-25T11:25:53+03:00

В Германии пришли к выводу, что присутствие наращивает напряженность в отношениях с Россией

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В Германии рассматривают возможность запретить войскам НАТО дислоцироваться на территории страны. Основная причина – они создают условия для наращивания напряженности в отношениях с Россией. Об этом говорится в запросе депутатов Левой партии, с текстом которого ознакомился RT.

В связи с этим поступают призывы в правительство отменить договор о пребывании иностранных вооружённых сил в стране. Еще один аргумент, который приводит партия, «передислокации нарушают дух «Договора 2 + 4», который исключает возможность присутствия в восточных федеративных землях иностранных войск и ядерного оружия».

В бундестаге обращают на присутствие войск НАТО в Польше и Прибалтике. Только в Германии находится 35 тысяч американских солдат, больше чем в любой другой стране. Присутствие обойдется немецкому бюджету в 2020 году в 71 миллион евро, что тоже не добавляет оптимизма.

Резюмируя свои доводы, депутаты призывают правительство расторгнуть договор с США. Если сделать это сейчас, то через два года базы США могут быть ликвидированы. Помимо этого, стране стоит выйти из ядерной кооперации НАТО и добиться немедленного вывода американских бомб.

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Константин Воронов позитивно оценил данную инициативу и отметил, что она свидетельствует о возможности изменения фундамента евроатлантической безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU