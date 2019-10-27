«Все не так просто»: Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций ЕС

СЕГОДНЯ 06:19 2019-10-27T06:31:36+03:00

По словам Бауэра, для этого необходима поддержка нескольких стран Евросоюза, а в одиночку выступить с такой инициативой никто не отважится

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Отмена введенных Евросоюзом санкций против нашей страны – дело непростое, для этого нужно, чтобы за нее выступила группа стран ЕС, заявил бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр.

Он отметил, что ввести ограничения легко, а вот снять их проблематично: хоть многие европейские государства «не рады» антироссийским санкциям, пока не удалось получить поддержку большинства членов ЕС даже в вопросе их пошаговой отмены.

«Многие страны не рады: мы не рады, итальянцы, частично немецкая промышленность. Но политически продвинуться не получается. В вопросе санкций кто-то один мог бы встать и сказать: «Я не участвую в этих санкциях». Таким образом санкциям придет конец, но вместе с ними – и тому, кто это скажет», - сказал Бауэр, заимевший пост посла в Москве с 1990 по 1995 год.

«Поэтому никто и не может отважиться. Нужна группа стран, которая выступит против санкций. Все не так просто», - пояснил он в беседе с РИА Новости.

При этом австрийский дипломат выразил мнение, что экономические ограничения отчасти идут на пользу России: например, по его словам, сейчас на рынке представлено гораздо больше российских продуктов, чем пять лет назад.

«Конечно, санкции вредят и европейцам, но не американцам», - подытожил Бауэр.

ИСТОЧНИК KP.RU