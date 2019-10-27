2019-10-27T10:17:15+03:00
Общество

Авиакомпания «Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа 5 евро

Тарифы увеличат с 28 ноября
Юлия САЛЬНИКОВА
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Тариф увеличится с переходом компании на зимнее расписаниеТариф увеличится с переходом компании на зимнее расписаниеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Билеты компании «Победа» с вылетом из зарубежных аэропортов подорожают с 28 ноября. Это связано с увеличением стоимости перелетов и курса рубля. Год над перевозчик решил ввести сбор в размере 25 евро. Он касается только пассажиров, которые летят в Россию из-за границы. Оплачивать сбор, предполагалось, будут пассажиры во время регистрации. Онлайн-регистрация при этом осталась бесплатной. В ситуацию вмешалась прокуратура. В итоге сбор решено вводить в размене не 25, а 5 евро.

- Мы просим наших клиентов продолжить регистрироваться онлайн, тогда мы поднимем тарифы всего на 5 евро и вместе оплатим регистрацию только тех, кто фактически воспользуется услугой агента, - сказал представитель «Победы» корреспондентам ТАСС.

Ранее сайт kp.ru подготовил материал, который поможет разобраться в тарифах авиакомпаний - что входит в стоимость билета, а за что нужно платить отдельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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