Насильника на пожизненном случайно выпустили из тюрьмы

СЕГОДНЯ 14:22 2019-10-29T14:22:56+03:00

Сейчас он скрывается на свободе, а местные власти говорят о "процессуальной ошибке"

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Запредельно абсурдная история произошла в США. В прошлую пятницу из тюрьмы города Рейдсвилль штате Джорджия благополучно вышел Тони Мейкон Муньос-Мендез. Правда, в апреле 2015 года он был приговорён… к пожизненному заключению за изнасилования и домогательства к несовершеннолетним. Судя по данным СМИ, этот человек — матёрый рецидивист, совершал доказанные преступления как минимум с 2010 по 2012 год, а также арестовывался за различные правонарушения в 2008 и 2011 годах.

Почему 31-летнего мужчину выпустили — до сих пор не ясно. Местные власти смущённо рассказывают о некоей бюрократической ошибке. Где находится чудесно освободившийся Муньос-Мендез — тоже не известно, его ищет полиция. И рассылает приметы: чёрные волосы и карие глаза, рост — 5 футов 9 дюймов, вес — 185 фунтов (175 сантиметров и 84 килограмма по нашим меркам).

Отметим, что ранее стало известно, что история надругательства над второклассницей в школе № 375 Петербурга оказалась фантазией ученицы. Педагогу за развращение ребенка грозило 20 лет колонии, но его оправдали.

ИСТОЧНИК KP.RU