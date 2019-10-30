2019-10-30T09:44:35+03:00
В мире

ВВС США планируют использовать на учениях Ми-24

Потребуется не менее двух российских вертолетов
Елена АКИМОВА
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СШа ищет вертолеты Ми-24, чтобы провести учения. ФОТО: Igor Dvurekov/ВикипедияСШа ищет вертолеты Ми-24, чтобы провести учения. ФОТО: Igor Dvurekov/Википедия
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ВВС США планируют провести масштабные учения и для этого ищут российские вертолеты. В заявке на поиск подрядчика говорится, что потребуется не менее двух Ми-24, квалифицированный экипаж, специалисты по техническому обслуживанию и учебные материалы.

С документом Военно воздушного министерства США ознакомился RT.

Требования к исполнителям госконтракта предъявляются самые серьезные. Помимо вертолетов и сопроводительных служб, нужно обеспечить ориентацию летательных аппаратов, наземную подготовку, поддержку полётов и информационную поддержку.

Цель у учений - «сформировать реалистичное представление о том, какую угрозу могут представлять вертолёты для 55-й спасательной эскадрильи, дислоцированной на базе ВВС США Девис-Монтен в штате Аризона».

Мероприятия намечены на середину ноября. В документации указано, что боевые машины нужны в период с 18 по 20 число. Сумма контракта не указывается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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