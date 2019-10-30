ВВС США планируют использовать на учениях Ми-24
ВВС США планируют провести масштабные учения и для этого ищут российские вертолеты. В заявке на поиск подрядчика говорится, что потребуется не менее двух Ми-24, квалифицированный экипаж, специалисты по техническому обслуживанию и учебные материалы.
С документом Военно воздушного министерства США ознакомился RT.
Требования к исполнителям госконтракта предъявляются самые серьезные. Помимо вертолетов и сопроводительных служб, нужно обеспечить ориентацию летательных аппаратов, наземную подготовку, поддержку полётов и информационную поддержку.
Цель у учений - «сформировать реалистичное представление о том, какую угрозу могут представлять вертолёты для 55-й спасательной эскадрильи, дислоцированной на базе ВВС США Девис-Монтен в штате Аризона».
Мероприятия намечены на середину ноября. В документации указано, что боевые машины нужны в период с 18 по 20 число. Сумма контракта не указывается.
ИСТОЧНИК KP.RU