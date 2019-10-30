Зеленский назвал главные ценности современной Украины

СЕГОДНЯ 13:10 2019-10-30T13:11:50+03:00

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Владимир Зеленский выступил на открытии социального офиса в Мариуполе и рассказал о том, что считает главными ценностями Украины. Начал президент страны с того, что считает главным фактором для построения «новой сильной Украины» ценности, которые «сплотят народ ради будущего».

- Ценности свободы, ценности демократии, ценности гражданского общества и правового государства, ценности достойной жизни, добра, толерантности, порядочности, уважения к закону, в частной собственности и самая главная ценность, которую мы утрачиваем, - это уважение друг к другу, - приводит слова Зеленского украинский портал Depo.ua.

Он также затронул тему Донбасса и призвал украинцев «быть реалистами». Он сказал, что в одночасье нельзя сделать так, что народ ДНР сразу заговорит на украинском языке.

Напомним, 29 октября в селе Золотое ДНР началось разведение сил.

ИСТОЧНИК KP.RU