2019-10-30T18:57:37+03:00
Происшествия

Пять человек погибло при столкновении Kia и грузовика в Подмосковье

Среди жертв 15-летний подросток [ФОТО]
Елена АКИМОВА
Поделиться:
В легковушке находилось пять человекВ легковушке находилось пять человек
Изменить размер текста:

Авария с пятью жертвами произошла в Подмосковье. На 15-м километре трассы М-9 «Балтия» иномарка Kia столкнулась с грузовиком.

Среди погибших 15-летний подросток

Среди погибших 15-летний подросток

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. По предварительным данным, за рулем легковушки была женщина. Она стала совершать обгон попутной машины и на встречной полосе столкнулась с грузовиком.

По предварительным данным за рулем легковушки находилась женщина

По предварительным данным за рулем легковушки находилась женщина

От удара автомобиль превратился в искореженную груду металла, пассажиры и водитель погибли. Водитель грузовика тоже не смог удержать машину на дороге и улетел в кювет, большегруз перевернулся на бок.

Известно, что среди жертв 15-летний подросток.

Среди погибших 15-летний подросток

Среди погибших 15-летний подросток

В экстренных службах подтвердили информацию об аварии в Шаховском районе Московской области. Все произошло около 17:40 по местному времени.

Не исключено, что причиной потери управляемости могли стать первый снег, гололед или летняя резина машины, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минфин предложил сократить расходы чиновников на смартфоны и планшеты
Россия и США ведут переговоры о восстановлении численности дипломатов
Эксперт прокомментировал разрешение Дании на прокладку «Северного потока -2»
С 2020 года налог для самозанятых могут ввести еще в 19 регионах
Актер Яременко рассказал о конфликте с Вележевой на борту самолета
Из-за массовых протестов президент Чили отменил саммит АТЭС и конференцию ООН
Столтенберг сообщил, что НАТО будет наращивать присутствие в Черном море
Появилось новое видео скандала, который устроила актриса Лидия Вележева
Венгрия наложила вето на декларацию стран - членов НАТО по Украине
Командир фрегата «Адмирал Горшков» рассказал об уникальности судна
Путин прибыл в Будапешт по приглашению Орбана
В Раде нового созыва произошла первая драка парламентариев
Иосиф Пригожин поддержал Фадеева, расторгшего контракты со всеми артистами
Стивен Сигал поселился в тихом селе под Москвой
Эрдоган рассказал о совместном с Россией патрулировании в Сирии
В Госдуме рассказали, когда россияне будут получать бесплатные лекарства
Дания одобрила проект маршрута «Северного потока - 2»
За 90 лет количество внуков у российских бабушек сократилось в семь раз
На Украине считают, что готовы к отопительному сезону без российского газа
Доступные авиабилеты для студентов: Губернатор Ямала расширил список льгот для многодетных семей
В Таиланде для туристов откроют пещеру, в которой в 2018 году затопило детей с тренером
В СК возбудили дело об убийстве воспитанников Ейского детдома в 1942 году