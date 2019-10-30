Пять человек погибло при столкновении Kia и грузовика в Подмосковье

СЕГОДНЯ 18:39 2019-10-30T18:57:37+03:00

В легковушке находилось пять человек

Изменить размер текста: A A

Авария с пятью жертвами произошла в Подмосковье. На 15-м километре трассы М-9 «Балтия» иномарка Kia столкнулась с грузовиком.

Среди погибших 15-летний подросток

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. По предварительным данным, за рулем легковушки была женщина. Она стала совершать обгон попутной машины и на встречной полосе столкнулась с грузовиком.

По предварительным данным за рулем легковушки находилась женщина

От удара автомобиль превратился в искореженную груду металла, пассажиры и водитель погибли. Водитель грузовика тоже не смог удержать машину на дороге и улетел в кювет, большегруз перевернулся на бок.

Известно, что среди жертв 15-летний подросток.

Среди погибших 15-летний подросток

В экстренных службах подтвердили информацию об аварии в Шаховском районе Московской области. Все произошло около 17:40 по местному времени.

Не исключено, что причиной потери управляемости могли стать первый снег, гололед или летняя резина машины, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU