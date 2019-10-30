Пять человек погибло при столкновении Kia и грузовика в Подмосковье
Авария с пятью жертвами произошла в Подмосковье. На 15-м километре трассы М-9 «Балтия» иномарка Kia столкнулась с грузовиком.
Среди погибших 15-летний подросток
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. По предварительным данным, за рулем легковушки была женщина. Она стала совершать обгон попутной машины и на встречной полосе столкнулась с грузовиком.
По предварительным данным за рулем легковушки находилась женщина
От удара автомобиль превратился в искореженную груду металла, пассажиры и водитель погибли. Водитель грузовика тоже не смог удержать машину на дороге и улетел в кювет, большегруз перевернулся на бок.
Известно, что среди жертв 15-летний подросток.
Среди погибших 15-летний подросток
В экстренных службах подтвердили информацию об аварии в Шаховском районе Московской области. Все произошло около 17:40 по местному времени.
Не исключено, что причиной потери управляемости могли стать первый снег, гололед или летняя резина машины, сообщает Пятый канал.
ИСТОЧНИК KP.RU