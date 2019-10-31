Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия

СЕГОДНЯ 07:35 2019-10-31T07:40:26+03:00

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Чем заняться вечером в Хэллоуин, намекает проект Кино Mail.ru, который накануне Дня нечистой силы подготовил рейтинг самых страшных фильмов. Лучшие хорроры определяли сами зрители. За основу брали их оценки на сайте проекта за последние 10 лет.

Больше всего голосов набрал фильм Джеймса Вана «Заклятие». Картина вышла в прокат в 2013 году. Создатели фильма уверяют, что он основан на реальной истории детективов, занимающихся расследованием паранормальных явлений из практики Эда и Лоррейн Уоррен. К ним за помощью обратилась семья, живущая в уединении на ферме. В доме происходили необъяснимые вещи. Когда детективы приезжают туда, то сталкиваются с самым страшным и непонятным в их карьере случаем. Тем, кто боится «оживших» кукол, фильм лучше не смотреть. Если же вам понравился другой фильм, но уже 2014 года, «Проклятье Анабель» (не вошел в рейтинг), «Заклятие» стоит тоже посмотреть.

Отдельно составлен рейтинг фильмов, популярных в 2019 году:

- Пользователи выше всего оценили «Оно 2»— продолжение истории о Пеннивайзе с повзрослевшими героями из первой части, а также ленты «Я иду искать» с Самарой Уивинг в роли невесты, которую заставляют играть в странную игру, и «Клаустрофобы» — о смертельном квесте, - рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта.

Лучшие фильмы ужасов

1. «Заклятие», 2013.

Заклятие - Русский трейлер.В кинотеатрах с 25.07.2013 Режиссер: Джеймс Ван В ролях: Вера Фармига, Патрик Уилсон, Маккензи Фой, Джои Кинг, Шэнли Кэсвелл, Лили Тэйлор, Рон Ливингстон

2. «Оно», 2017.

3. «Сплит», 2017

Оно Русский трейлер (2017).Режиссер: Андрес Мускетти Жанр: драма, триллер, ужасы В главных ролях: Билл Скарсгард, Финн Вулфард, Николас Хэмилтон, Джейден Либерер, Стивен Уильямс, Хавьер Ботет, Оуэн Тиг, Меган Чарпентье

СПЛИТ (2016). Первый трейлер.Режиссер и продюсер: M. Найт Шьямалан В ролях: Джеймс МакЭвой, Aня Тейлор, Джессика Сула, Хейли Лу Ричардсон

4. «Астрал», 2010

5. «Прочь», 2017

ИСТОЧНИК KP.RU