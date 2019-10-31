Названы регионы, где в 2020 году тарифы на ЖКХ вырастут больше всего

СЕГОДНЯ 07:35 2019-10-31T07:35:50+03:00

В правительстве назвали регионы, где в следующем году сильнее всего подорожает коммуналка Фото: Олег УКЛАДОВ

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В 2020 году произойдет очередное повышение тарифов на ЖКХ. В правительстве назвали размер индексации, прибавка составит от 2,4 до 6,5 процентов.

Увеличенные тарифы россияне увидят в платежках во втором полугодии 2020-го.

Вопрос изменения стоимости услуг ЖКХ с июня уже решен, а вот тарифы на первое полугодие пока решили оставить прежними.

Рост тарифов ЖКХ в регионах:

Чечня – 6,5%,

Кабардино-Балкария – 5,4%

Дагестан – 5,2%,

Ингушетия – 5,1%,

Москва, Бурятия, Республика Саха, Омская область – 5%.

В середине рейтинга показатели колеблются от 3,6 до 4,9%.

На вершине значится Карачаево-Черкесская Республика и многие другие, входящие в СКФО. Внизу рейтинга Ивановская, калужская, Астраханская и другие области. На этот пласт приходится основной массив российских регионов, сообщает телеканал "360".

Самые низкие показатели роста тарифов ЖКХ:

Пермский край – 3%,

Мурманская область – 3%,

Ненецкий автономный округ – 2,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU