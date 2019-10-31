Названы регионы, где в 2020 году тарифы на ЖКХ вырастут больше всего
В 2020 году произойдет очередное повышение тарифов на ЖКХ. В правительстве назвали размер индексации, прибавка составит от 2,4 до 6,5 процентов.
Увеличенные тарифы россияне увидят в платежках во втором полугодии 2020-го.
Вопрос изменения стоимости услуг ЖКХ с июня уже решен, а вот тарифы на первое полугодие пока решили оставить прежними.
Рост тарифов ЖКХ в регионах:
Чечня – 6,5%,
Кабардино-Балкария – 5,4%
Дагестан – 5,2%,
Ингушетия – 5,1%,
Москва, Бурятия, Республика Саха, Омская область – 5%.
В середине рейтинга показатели колеблются от 3,6 до 4,9%.
На вершине значится Карачаево-Черкесская Республика и многие другие, входящие в СКФО. Внизу рейтинга Ивановская, калужская, Астраханская и другие области. На этот пласт приходится основной массив российских регионов, сообщает телеканал "360".
Самые низкие показатели роста тарифов ЖКХ:
Пермский край – 3%,
Мурманская область – 3%,
Ненецкий автономный округ – 2,4%.
ИСТОЧНИК KP.RU