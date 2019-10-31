На московской заправке у безработного украли рюкзак с миллионом рублей

СЕГОДНЯ 11:41 2019-10-31T11:41:49+03:00

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В Москве у безработного украли на заправке рюкзак с миллионом рублей. Когда его «Хонда» подъехала к АЗС на улице Обручева, дорогу машине перегородил «Ниссан Мурано». Из машины вышли неизвестные в балаклавах и топором разбили стекло автомобиля пострадавшего.

После выстрела в воздух палить из оружия стали в мужчину, с пассажирского сиденья они достали его сумку. В ней находилась крупная сумма денег – свыше миллиона рублей. Дальше похитители просто скрылись. Пострадавшему вызвали «скорую», у него были огнестрельные раны.

- Был объявлен план «Перехват». Около 17.00 в среду 30 октября обнаружен автомобиль, на котором уехали похитители, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Машина находилась на улице Введенского. С места преступления изъяли гильзы от травматического пистолета, газовый баллон. Сделан смыв следов обуви предполагаемых преступников. Поиски организаторов нападения продолжаются. Пострадавший находится в больнице с переломами.

ИСТОЧНИК KP.RU