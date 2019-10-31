В родительском комитете предложили организовать охрану в детских садах

СЕГОДНЯ 22:40 2019-10-31T22:40:31+03:00

Но отметили, что эти траты лягут на государство, так как у родителей нет денег

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После трагедии, которая произошла в Нарьян-Маре, где в детском саду погиб 6-летний мальчик, в родительском комитете отметили, что необходимо пересматривать систему охраны дошкольных учреждений.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец уверена, что усиливать охрану нежно не только в детских садах, но и на всех участках, где есть люди.

- Часто у нас детские сады охраняются бабушками на вахте. Нужна профессиональная охрана, но вопрос в том, кто будет за нее платить? У родителей нет такой возможности, получается, бремя оплаты ложится на государство. Иным способом этот вопрос не решить, - комментирует ИА «НСН» Ирина Волынец.

Несмотря на то, что в каждом детском саду сейчас установлен замок, ключ от которого имеется только у персонала и родителей, этого мало.

- Чисто теоретически, любой может попасть внутрь, дождавшись попутчика. И «бабушка-вахтер-божий одуванчик», конечно, она не сможет преградить путь мужчине, если у него такие намерения и тем более, если он вооружен, - заключает эксперт.

Сейчас в истории из Нарьян-Мара разбираются следователи. Дело на личном контроле у главы СКР Александра Бастрыкина. На виновника возбуждено уголовное дело за убийство мальчика, кроме того, работникам детского сада и сотрудникам ЧОП придется отвечать за халатность и оказание услуг ненадлежащего качества.

Подозреваемый Денис Поздеев с 2016 года находится на учете у нарколога в окружной больнице Нарьян-Мара. В момент убийства у него были галлюцинации, ему показалось, что он пытается зарезать демона. Охрана пропустила мужчину, приняв его за отца одного из детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/741317" frameborder="0"></iframe> Убил ребёнка в детском саду ради заклинания.«Надо было убить ребёнка. Маленького ребёнка. Чтобы заклинание сбылось»... Убийца 6-летнего малыша в Нарьян-Маре сказал, что на зверство его толкнула книга «про вечную жизнь»

ИСТОЧНИК KP.RU