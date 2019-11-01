Эксперт предложил упростить перерасчет платы за некачественные услуги ЖКХ

СЕГОДНЯ 13:18 2019-11-01T13:18:05+03:00

Это позволит коммунальщикам лучше выполнять свою работу, а людям экономить

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Идея освободить россиян от платежей за некачественную коммуналку, находит поддержку в разных сферах. За инициативу высказался председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. Он согласен, что люди не должны платить за некачественные услуги, но пока механизм перерасчета слишком сложный и его нужно упростить.

- Раз это санкция, то она должна соответствовать вине, в данном случае – убыткам. Сейчас механизм перерасчета очень сложный и у людей просто не хватает сил и терпения, - рассказывает Крохин.

Он уверен, что считать всем единые суммы компенсации неверно, так как кто-то «потребляет на 15 тысяч, а кто-то на две». Исходя из этого должен быть свой подход пересчета.

- Поможет норматив за каждое нарушение. Как у нас сделано в административных делах, правилах дорожного движения. И все будет понятно. Открывай статью закона и получай штраф, - комментирует эксперт «Москве 24».

Ранее в правительстве утвердили тарифы роста на коммунальные услуги, подорожание произойдет во втором квартале 2020 года. Первое полугодие россияне будут оплачивать коммуналку по действующим сейчас тарифам.

Больше всего цены поднимутся в Чечне, Ингушетии, Москве, а меньше всего в Ненецком Автономном округе, сообщает "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU