2019-11-01T16:59:09+03:00
Общество

Число врачей в Москве за год увеличилось почти на 2 тысячи

Столица первой из всех регионов России начинает программу модернизации поликлиник
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В филиалах каждой городской поликлиники будут работать врачи восьми наиболее востребованных специальностей, в том числе оториноларингологи.В филиалах каждой городской поликлиники будут работать врачи восьми наиболее востребованных специальностей, в том числе оториноларингологи.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В столице с каждым годом растет число врачей: только за последний год кадровый состав медучреждений увеличился на 2 тысяч человек. В Москве уже создана концепция модернизации поликлиник, благодаря которой столица первой из российских регионов запускает программу обновления первичного звена здравоохранения. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин 1 ноября рассказал журналистом по итогам расширенного заседания Госсовета по вопросам здравоохранения.

- Впервые был системно обеспечен подход к развитию самого важного звена в здравоохранении - первичного. В Москве мы подошли к этому проекту даже немного раньше, - отметил Сергей Собянин. - У нас уже есть концепция модернизации наших поликлиник, есть уже готовые проекты. Мы со следующего года, буквально с I квартала можем заходить в конкурсы.

Во время заседания Госсовета Владимир Путин поручил российским регионам до 1 июля 2020 года разработать региональные программы модернизации первичного звена. Особое внимание президент обратил на доступность медицинской помощи, дефицит специалистов и оснащенность оборудованием. Москва год от года укрепляет кадровый состав врачей: в прошлом году число медиков в столице выросло на 3,5%. В 2020 году в поликлиники мегаполиса придут на работу еще 500 врачей узких специальностей.

Столичная концепция модернизации поликлиник сделает процесс записи на прием и визиты к врачам еще доступнее и комфортнее. В филиале каждой поликлиники будут работать врачи восьми наиболее востребованных специальностей. Ежедневно приемы будут проводить терапевты — врачи общей практики, офтальмологи, кардиологи, нейрохирурги, неврологи, эндокринологи, урологи, и оториноларингологи. Врачи пяти узких специальностей - гастроэнтерологи, колопроктологи, пульмонологи, аллергологи-иммунологи и инфекционисты будут принимать пациентов в головных зданиях.

Модернизация коснется самых разных сфер работы поликлиник: во всех медучреждениях меняются подходы к зонированию помещений, расположению кабинетов, техническому оснащению. В столице стартует масштабная программа по обновлению диагностического оборудования в поликлиниках. В 2020 году планируется заменить оборудование для лучевой диагностики, а также приобрести более 90 высокотехнологичных дорогостоящих приборов: маммографы, рентгеновские аппараты, аппараты для компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Риге ночью демонтировали памятник героям-подводникам Балтики
Россию ждет «розовая» зима
В Совфеде с юмором отнеслись к требованию Украины заплатить за разрушенный Донбасс
В Молочном союзе заверили, что молоко прибавит в цене не более 3 процентов
В ЦОДД почитали сколько человек погибло с начала 2019 года из-за превышения скорости
Трамп намерен публично зачитать стенограмму беседы с Зеленским
Москва досрочно завершила поставки С-400 в Турцию
Нацбанк Украины подсчитал потери от снижения транзита российского газа
МИД РФ: "Белые каски" совместно с террористами готовят провокации в Сирии с использованием химоружия
Жителей Москвы предупредили о пробках из-за снега и гололедицы в пятницу вечером
Минобороны РФ опровергло сообщения о "нервном срыве" у военных в Забайкалье
Форвард "Зальцбурга" Эрлинг Холланд пополнит состав «Ювентуса» зимой за 40 миллионов евро
В России с 1 по 14 ноября пройдет мультимедийный тест «Культурного марафона»
На Украине заявили о планах потребовать репарации с РФ за восстановление Донбасса
В России налоговый режим для самозанятых начнет действовать с июля 2020 года
Эксперт предложил упростить перерасчет платы за некачественные услуги ЖКХ
Задержан охранник, пустивший убийцу шестилетнего ребенка в детский сад в Нарьян-Маре
В Минобороны РФ продемонстрировало кадры загрузки "Ярсов" в пусковую установку
Суд отказался брать с Кирилла Серебренникова подписку о невыезде
МИД РФ: Россия отвергает обвинения Штатов в попытках дестабилизировать ситуацию в Чили
На орбите МКС проведут эксперимент по изготовлению свежей выпечки
"Похороны панка" и "The show must go on": россияне рассказали, какую бы песню они выбрали в последний путь
В Подмосковье малышка упала с 17 этажа и осталась жива
Тульская область вошла в пятерку российских регионов-лидеров по экспортной активности
Предприниматели смогут жаловаться на проверяющих через «Зеркальный реестр»
"Как застенчивый школьник": пользователей Сети рассмешило фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского
Оформлять ДТП онлайн можно будет в пяти регионах
Посольство Израиля в Москве, ранее объявившее забастовку, возобновит работу 1 ноября