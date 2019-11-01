Число врачей в Москве за год увеличилось почти на 2 тысячи

СЕГОДНЯ 16:59 2019-11-01T16:59:09+03:00

В филиалах каждой городской поликлиники будут работать врачи восьми наиболее востребованных специальностей, в том числе оториноларингологи. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В столице с каждым годом растет число врачей: только за последний год кадровый состав медучреждений увеличился на 2 тысяч человек. В Москве уже создана концепция модернизации поликлиник, благодаря которой столица первой из российских регионов запускает программу обновления первичного звена здравоохранения. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин 1 ноября рассказал журналистом по итогам расширенного заседания Госсовета по вопросам здравоохранения.

- Впервые был системно обеспечен подход к развитию самого важного звена в здравоохранении - первичного. В Москве мы подошли к этому проекту даже немного раньше, - отметил Сергей Собянин. - У нас уже есть концепция модернизации наших поликлиник, есть уже готовые проекты. Мы со следующего года, буквально с I квартала можем заходить в конкурсы.

Во время заседания Госсовета Владимир Путин поручил российским регионам до 1 июля 2020 года разработать региональные программы модернизации первичного звена. Особое внимание президент обратил на доступность медицинской помощи, дефицит специалистов и оснащенность оборудованием. Москва год от года укрепляет кадровый состав врачей: в прошлом году число медиков в столице выросло на 3,5%. В 2020 году в поликлиники мегаполиса придут на работу еще 500 врачей узких специальностей.

Столичная концепция модернизации поликлиник сделает процесс записи на прием и визиты к врачам еще доступнее и комфортнее. В филиале каждой поликлиники будут работать врачи восьми наиболее востребованных специальностей. Ежедневно приемы будут проводить терапевты — врачи общей практики, офтальмологи, кардиологи, нейрохирурги, неврологи, эндокринологи, урологи, и оториноларингологи. Врачи пяти узких специальностей - гастроэнтерологи, колопроктологи, пульмонологи, аллергологи-иммунологи и инфекционисты будут принимать пациентов в головных зданиях.

Модернизация коснется самых разных сфер работы поликлиник: во всех медучреждениях меняются подходы к зонированию помещений, расположению кабинетов, техническому оснащению. В столице стартует масштабная программа по обновлению диагностического оборудования в поликлиниках. В 2020 году планируется заменить оборудование для лучевой диагностики, а также приобрести более 90 высокотехнологичных дорогостоящих приборов: маммографы, рентгеновские аппараты, аппараты для компьютерной и магнитно-резонансной томографии.