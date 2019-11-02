Российский посол наградил медалью мексиканца, который возвращал ордена ветеранам ВОВ

СЕГОДНЯ 11:26 2019-11-02T11:26:13+03:00

Виктор Коронелли подчеркнул, что Эдуардо Крус передает награды в посольство в тех случаях, когда найти погибших родственников не удается

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Российский посол в Мексике Виктор Коронелли наградил медалью "Памяти героев Отечества" мексиканца, который в течение 15 лет вместе с командой единомышленников ищет и покупает ордена и медали времен ВОВ. Позже Эдуардо Крус возвращает их владельцам или родственникам.

Посол подчеркнул, что мексиканец передает награды в посольство в тех случаях, когда найти погибших родственников не удается.

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ИСТОЧНИК KP.RU