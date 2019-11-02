Российский посол наградил медалью мексиканца, который возвращал ордена ветеранам ВОВ
Виктор Коронелли подчеркнул, что Эдуардо Крус передает награды в посольство в тех случаях, когда найти погибших родственников не удается
Изменить размер текста:
Российский посол в Мексике Виктор Коронелли наградил медалью "Памяти героев Отечества" мексиканца, который в течение 15 лет вместе с командой единомышленников ищет и покупает ордена и медали времен ВОВ. Позже Эдуардо Крус возвращает их владельцам или родственникам.
Посол подчеркнул, что мексиканец передает награды в посольство в тех случаях, когда найти погибших родственников не удается.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU