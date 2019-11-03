В Киеве глава СБУ подрался с руководителем администрации Зеленского
В Киеве подрались глава СБУ Иван Баканов и руководитель администрации президента Андрей Богдан. Что именно стало причиной конфликта пока не сообщается и официальные источники пока не спешат подтверждать сведения о драке.
Единственный источник информации – это журналист Станислав Речинский. На своей странице в Facebbok он опубликовала данную новость. Информация очень быстро распространилась не только по соцсети, но и за пределы Украины.
- Команда Зе пошла в разнос. В среду на Банковой подрались Баканов и Богдан», - сообщил Речинский.
По его информации, причины конфликта стали рабочие моменты. Должностные лица не сошлись в своих взглядах на назначение начальника Главного следственного управления СБУ.
О драке сообщил журналист Станислав Речинский. ФОТО: https://www.facebook.com/Stanislav.Rechynskyy/posts/10220138147347920
- Богдан хотел Нескоромного (Дмитрий Нескромный, полковник СБУ – ред.,). Баканов – Вовка (генерал-майор Василий Вовк – ред.). Богдану выбили зуб, - рассказывает журналист.
Помимо этого, Зеленский подписал «подання Баканова на увольнение двух зампредов. Бухарева и Нескоромного. Дублика не подписал».
Все это стало поводом выяснить отношения в силовом поле. В результате драки руководителю администрации Зеленского выбили зуб. После конфликта он не появляется на работе.
- Баканов - это Коломойский. И он сейчас фактически управляет СБУ. И это плохо, - заключает Речинский.
В комментариях пользователи пытаются выяснить откуда такие сведения, а, самое волнующее – почему только Баканова причислили к людям Коломойского.
«Баканов человек Коломойского, утверждает автор поста. Я тогда стесняюсь спросить, а Богдан чьих будет?)»
«А Богдан с Зеленским типа неколомойский. Типа самостоятельные фигуры, ага».
ИСТОЧНИК KP.RU