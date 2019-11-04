Ивановский губернатор назвал заслугой Путина поддержку первичного звена здравоохранения

СЕГОДНЯ 12:09 2019-11-04T12:11:24+03:00

Станислав Воскресенский отметил, что президент инициировал модернизацию после общения с россиянами на Прямой линии

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Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский назвал поддержку первичного звена здравоохранения в России личной заслугой президента Владимира Путина. Выступая 3 ноября в программе "Время" на Первом канале, руководитель профильной рабочей группы по направлению «Здоровье» отметил, что президент инициировал модернизацию первичного звена по итогам Прямой линии после общения с гражданами.

- Вся эта тематика (поддержки здравоохранения – Ред.) инициирована лично президентом. Это по результатам прямой линии, по результатам общения Владимира Владимировича с гражданами, - отметил Станислав Воскресенский. - Он очень остро чувствует проблему первичного звена в частности, здравоохранения в целом.

На расширенном заседании Госсовета по вопросам здравоохранения, которое прошло 31 октября в Калининградской области, стало известно, что на модернизацию первичного звена – поликлиник, фельдшерских пунктов, центров здоровья – в рамках нацпроекта «Здоровье» из федерального бюджета дополнительно выделяются 550 млрд. рублей. Владимир Путин поставил перед российскими регионами задачу: до 1 июля 2020 года разработать региональные программы по модернизации первичного звена. В первую очередь президент призвал решать такие проблемы, как доступность медицинской помощи, дефицит специалистов и оснащенность оборудованием.