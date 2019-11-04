В Боливии вертолет с президентом на борту совершил экстренную посадку
У воздушного судна произошла поломка в хвостовой части
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Вертолет, перевозивший президента Боливии, произвел экстренную посадку из-за поломки во время полета по маршруту Колкири - Оруро. Сообщается, что пострадавших при инциденте нет.
- ВВС Боливии информируют, что у воздушного судна ЕС-145, которое перевозило президента Эво Моралеса по маршруту Колкири-Оруро, произошла поломка в хвостовом винте при взлете, из-за чего была совершена экстренная посадка, пострадавших нет, - сообщает ВВС страны в Twitter.
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ИСТОЧНИК KP.RU