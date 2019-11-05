Не беси меня: кот не получил еду и побил хозяина

СЕГОДНЯ 09:36 2019-11-05T09:36:37+03:00

Кот наказал хозяина за то, что не получил вкусняшку

Своим поступком домашний питомец удивил не только пользователей в Сети, но и самого владельца [видео]

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Страшнее кошки зверя нет – данное утверждение трудно оспорить. Эти домашние питомцы могут быть мягкими и пушистыми, а могут выпускать когти. Причем последнее они делают каждый раз, когда им кажется, что их права ущемляют.

Недавно в Сети появился еще один ролик, доказывающий, что сердить котейку не стоит даже если ты его хозяин. Замена наполнителя в лотке и покупка корма вовсе не дает права рассчитывать на какие-то преференции, особенно если речь идет о вкусняшках.

Именно они стали «яблоком раздора» на данном ролике. Трехцветный питомец не сомневался, что угощение на вилке у хозяина предназначено ему, но каково же было удивление, когда владелец съел все сам.

Простить такого унижения не смог бы никто, а самолюбивое животное вовсе расценило за смертельную обиду.

Эмоции явно захлестнули котейку и вот уже пушистая лапка самое грозное оружие, которое летит в глаз хозяину.

Пользователи оценили усатого по достоинству и отметили, что в современном мире только так и надо отстаивать свои права, пишет Ридус.

ИСТОЧНИК KP.RU