2019-11-05T14:19:06+03:00
Спорт

Неймар избежал судебного разбирательства за нападение на фаната

Инцидент, случившийся после проигрыша в кубке Франции замяли
Дарья КРЫЛОВА
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Неймар избежит судебного разбирательства по делу о нападении на фаната.Неймар избежит судебного разбирательства по делу о нападении на фаната.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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5 ноября стало известно, что форвард «ПСЖ» Неймар избежит судебного разбирательства по делу о нападении на фаната. В апрельской встрече в кубке Франции «ПСЖ» проиграл «Ренну» в серии пенальти (5-6), сообщает AFP.

Поднимаясь на церемонию награждения, Неймар в сердцах толкнул болельщика «Ренна», снимавшего матч на камеру смартфона. Тот ответил, и завязалась потасовка, в результате которой Неймар ударил мужчину в лицо и разбил бровь.

Дело затянулось, но при помощи переговоров прокуратуре и адвокату футболиста удалось прийти к соглашению, что бразильца просто оштрафуют.

Сторона истца, то есть пострадавшего болельщика, осталась недовольной.

«Это оправдание насилия. Если бы это был фанат, который ударил игрока, он был бы предан суду и, возможно, даже получил бы тюремное заключение», — сказал адвокат Филипп Оайон изданию.

Пострадавший болельщик подал жалобу на Неймара через своего адвоката, сказав, что такой вердикт неприемлем.

Неймар ударил фаната..Видео

ИСТОЧНИК KP.RU

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