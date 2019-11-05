2019-11-05T16:59:00+03:00
Экономика

Александр Моор: В Тобольске может появиться особая экономическая зона

Она позволит получить предприятиям больше льгот, чем в индустриальных парках
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Фото: правительство Тюменской областиФото: правительство Тюменской области
Изменить размер текста:

Во время открытия завода ООО «Прованс Групп» в индустриальном парке «Боровский» губернатор Тюменской области заявил, что в Тобольске может быть создана особая экономическая зона. Она появится на базе нефтехимической площадки «СИБУРа».

Александр Моор отметил, что особая экономическая зона позволит получить предприятиям большее количество льгот, чем в индустриальных парках. Но этот проект потребует серьезной работы, координации и принятия совместных решений с федеральными партнерами.

Что же касается развития индустриальных парков в Тюменской области, глава региона сказал, что это опробованный во многих регионах механизм создания комфортных условий для привлечения инвесторов. Механизм работы заключается в предоставлении площадки со всей инфраструктурой и пакета мер налоговой, финансовой и административной поддержки. И как подчеркнул Александр Моор, Тюменская область имеет успешный опыт работы в этом направлении.

«Индустриальный парк «Боровский» уже полностью заполнен, сейчас необходимо направить усилия на такое же успешное заполнение индустриального парка «Богандинский». Пока там возводят инфраструктуру, проектируют железнодорожные пути. Этот парк масштабнее, соответственно там потребуется еще больше усилий, будет больше резидентов и увеличится эффект для экономики по объему инвестиций и созданию рабочих мест», – сказал глава региона.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьники открыли новый остров в Арктике
Российский астроном открыл первую межзвездную комету
Швейцарская компания требует от Украины возместить ущерб из-за задержки танкера Mriya
В Госдуме одобрили в первом чтении законопроект о запрете продажи гаджетов без российского ПО
Президент назначил российским послом в Лондоне Андрея Келина
Путин: «Пещерные русофобы и националисты объявили войну русскому языку»
Подозреваемый в подготовке теракта в Москве признал вину
Financial Times: США планирует отменить пошлины на одежду и мониторы из Китая
ЦБ выпустил монеты, посвященные мультфильму «Дед мороз и лето»
Умер генерал Наговицын: Во время пятидневной войны в Южной Осетии он ежедневно докладывал о ходе конфликта
В Кремле рассказали о позиции Москвы по транзиту газа
Эрдоган обвинил США в невыполнении соглашения по отводу курдов из зоны безопасности в Сирии
Эксперт объяснил, почему российские средства РЭБ лучше американских
В МИД РФ назвали неприемлемым строительство американских баз в Сирии
RT проведет стрим с участием экс-юриста ФБК
Кремль: выход США из Парижского соглашения подорвет этот договор
В Кремле рассказали, когда пройдет «прямая линия» с Путиным