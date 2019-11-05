Александр Моор: В Тобольске может появиться особая экономическая зона

СЕГОДНЯ 16:59 2019-11-05T16:59:00+03:00

Она позволит получить предприятиям больше льгот, чем в индустриальных парках

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Во время открытия завода ООО «Прованс Групп» в индустриальном парке «Боровский» губернатор Тюменской области заявил, что в Тобольске может быть создана особая экономическая зона. Она появится на базе нефтехимической площадки «СИБУРа».

Александр Моор отметил, что особая экономическая зона позволит получить предприятиям большее количество льгот, чем в индустриальных парках. Но этот проект потребует серьезной работы, координации и принятия совместных решений с федеральными партнерами.

Что же касается развития индустриальных парков в Тюменской области, глава региона сказал, что это опробованный во многих регионах механизм создания комфортных условий для привлечения инвесторов. Механизм работы заключается в предоставлении площадки со всей инфраструктурой и пакета мер налоговой, финансовой и административной поддержки. И как подчеркнул Александр Моор, Тюменская область имеет успешный опыт работы в этом направлении.

«Индустриальный парк «Боровский» уже полностью заполнен, сейчас необходимо направить усилия на такое же успешное заполнение индустриального парка «Богандинский». Пока там возводят инфраструктуру, проектируют железнодорожные пути. Этот парк масштабнее, соответственно там потребуется еще больше усилий, будет больше резидентов и увеличится эффект для экономики по объему инвестиций и созданию рабочих мест», – сказал глава региона.